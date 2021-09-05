شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تمازح جمهورها بعد طلب أغنية: "أطلع من هدومى.. حاضر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة شيرين عبد الوهاب، عودة قوية للجمهور، فبعد غياب، عادت النجمة للظهور فى الحفلات الغنائية من جديد، لكن أقوى المفاجأت تمثلت فى تصريحات زوجها المطرب حسام حبيب عن موعد طرح ألبومها الجديد وذلك خلال حفلها أمس السبت، وهو الحفل الذي ظهرت فيه شيرين متألقة وبعفويتها المعتادة، حيث تعاملت مع الجمهور بتلقائية كعادتها وبدون أى تكلف.



شيرين عبد الوهاب من حفلها امس

وتم تداول فيديو من حفل شيرين عبد الوهاب، ظهرت خلاله وهى تحضر للغناء بينما كان يطلب منها أحد المتواجدين بالحفل تقديم أغنية محددة، فردت شيرين بكل عفوية ممازحة الجمهور، "أطلع من هدومى.. حاضر".

ويشار إلى أنه على هامش الحفل، قال حسام حبيب، "ألبوم شيرين خلاص الأغاني كلها خلصانة ونازل قريب"، ويبدو أن طرح شيرين لألبومها الجديد سيتزامن مع موعد طرح جديد حسام حبيب، حيث أشار المطرب إلى أنه لن يطرح ألبوم لكنه سيطرح عددًا من الأغاني "السنجل" أغنية تلو الأخري، مشيرًا إلى أنه انتهي من 5 أغان حتي الآن وجارٍ تحضير باقي الأغاني.

كما ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مع ابنتيها مريم وهنا وزوجها حسام حبيب، فى لمة عائلية، على هامش الحفلة، وظهرت شيرين، وسط ابنتيها اللتان كبرتا وأصبحتا تشبهان والدتهما بشكل كبير، وصورة أخرى مع زوجها حسام حبيب، وارتدت شيرين خلال الصور والحفل فستان بلون "الفوشيا".

شيرين وحسام مع ابنتيها

حسام وسط بنات زوجته شيرين وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت قبل إحياء حفلها الغنائى، الخميس الماضى، عن تعرض والدتها لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى، حيث قالت فى فيديو تم نشره على صفحات السوشيال ميديا: "ادعوا لوالدتى عشان هى فى المستشفى، وأنا غصب عنى شوية متوتره، بس إن شاء الله جايالكم وأعملكوا أحلى حفلة، ودعواتكم لوالدتى".

شيرين وسط مريم وهنا

وظهرت شيرين عبد الوهاب بصحبة ابنتيها "مريم" و"هنا" وزوجها الفنان حسام حبيب، فى كواليس الحفل الذى أطلت فيه بإطلالتين إحداهما بفستان أبيض وآخر باللون الأسود، وتألقت بغناء أشهر أغانيها فى الحفل الذى عادت به إلى الغناء على خشبة المسرح مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة.

وقدّمت شيرين فى الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها، على رأسها: "انساى" و"أخيراً اتجرأت" و"إيه إيه" و"تاج راسك" و"كتير بنعشق" و"آه يا ليل" و"الوتر الحساس" و"مش عايزة غيرك أنت" و"على بالي" وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور.