شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انقطاع الكهرباء.. راغب علامة يستكمل الغناء مع المدعوين فى حفل زفاف لبنانى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصر النجم اللبناني راغب علامة، على استكمال الغناء خلال إحياء حفل زفاف في لبنان، رغم انقطاع الكهرباء، وشارك النجم اللبنانى جمهوره بمقطع فيديو من الحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يظهر اندماج المدعويين بالحفل معه بالغناء وقت انقطاع الكهرباء.



راغب علامة

وعلق راغب علامة، علي الفيديو، "وانقطعت كهرباء المولد لمدة دقيقة خلال أداء اغنية قلبي عشقها. واستمر المدعوون بغناء الأغنية وكأن شيئًا لم يكن.. واستمر اجمل فرح حتى الصباح.. هذا هو شعب لبنان الذي يحاول زعمائه كسره. شعب لبنان المحب للحياة".

من ناحية أخري يحيى النجمان راغب علامة والشاب خالد حفلا غنائيا بأحد فنادق التجمع الخامس يوم 11 سبتمبر المقبل، وينظم هذا الحفل الكبير المنتج وليد منصور، وهذه المرة الأولى التى يلتقى فيها النجمان في حفل واحد بالقاهرة.

جدير بالذكر أن آخر حفلات النجم اللبناني راغب علامة بالقاهرة كانت داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، يوم 30 يونيو الماضى، وكانت النجمة نانسى عجرم تشاركه بفقرة غنائية في نفس الحفل .

يذكر أن النجم راغب علامة قد احتفل بعيد ميلاده وقتها بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأسرته، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى صور وفيديوهات من احتفال راغب علامة عبر حسابها على إنستجرام، وظهر فى الصور كل من "إلهام شاهين، ليلى علوى، نيللى كريم، هالة صدقى.