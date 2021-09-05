من كواليس الاختيار 2 .. أحمد مكي يكشف عن مشكلة تجمعه بكريم عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان ” أحمد مكي ” مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام من كواليس تصوير مسلسل ” الاختيار 2 ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .

وظهر أحمد مكي في الفيديو برفقة الفنان ” كريم عبد العزيز ” الذي شاركه في بطولة المسلسل وهما يضحكان خلال تصوير أحد المشاهد .

وكتب مكي في تعليقه على الفيديو : ” مشكلتي من وأنا في حضانة .. الضحك وقت الجد .. ياما اتطردت من حصص ومحاضرات وكنت بصبر نفسي إنه لما اكبر هبطل وهتروح مني العاده دي .. اديني كبرت بس المصيبة إني قابلت واحد عنده نفس مشكلتي ” .