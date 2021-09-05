كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - حل الفنان السوري ” نزار أبو حجر ” الشهير بشخصية ” أبو غالب ” في مسلسل باب الحارة ضيفا في إذاعة ” شام إف إم ” السورية .
وخلال اللقاء كشف نزار أبو حجر عن رفض عائلته لعمله بمجال الفن والتمثيل وخجلهم من ذلك وعدم مشاهدتهم لأعماله الفنية وأنه عند عرض عملا له بشاشة التلفزيون يقومون بإغلاقه .
وأضاف الفنان السوري أن زوجته التي كانت تعمل طبيبة ترفض القول بأن زوجها يعمل ممثلا وكذلك أولاده .. وعلق على ذلك قائلا : ” عملي في الدراما أنزلني لأسفل سافلين .. أولادي وزوجتي يخجلون مني ” .
وأكد نزار أبو حجر على أنه غير منزعج من موقف زوجته وأولاده تجاهه وابتعادهم عن الوسط الفني فقال : ” أنا معهم بالمطلق أنا أولادي أطباء ومهندسين الخمسة وبعيدين كل البعد عن هذا الوسط .
وتابع : ” الوسط ظاهره رسالة فنية بس الباطن تبعه وسلوكه عكس الكلام هاد والدليل وين استمراريته .. الإبداع شو عمل وشو نهايته ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مسلسل باب الحارة يكشف عن خجل زوجته وأولاده منه ويعلق : ” عملي في الدراما أنزلني لأسفل سافلين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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