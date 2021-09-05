كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة ” حنان ترك ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بصورة جديدة لها تجمعها بزوجها .
فظهرت حنان ترك في الصورة برفقة زوجها خلال تواجدهما على شاطئ البحر وكتبت في تعليقها عليها معربة عن حبها له : ” لم تكن انتقاء يا حبيبي .. أنت نعمة ” .
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين من بينهم عدد من نجوم الفن .. فعلقت الفنانة ” مي كساب عليها ” : ” ما شاء الله ولا قوة إلا بالله .. ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض يا حبيبة قلبي ” .. فيما قالت الفنانة ” زينة ” : ” وحشتوني أوي ربنا يسعدكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. حنان ترك لزوجها : ” لم تكن انتقاء أنت نعمة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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