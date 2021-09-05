مفاجأة| محمد بركات نُسخة طبق الأصل من أحد نجوم الزمن الجميل.. تعرف عليه بالصور

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - تميز محمد بركات لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بروحه المرحة ومقالبه التي اشتهر بها بين أصدقائه وكما أطلقوا عليه لقب الزئبق ووصفه البعض بأنه رامز جلال الملاعب لقدرته على تنفيذ المقالب.

نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ربطوا بين صورة محمد بركات ونجم شهير من نجوم الزمن الجميل مؤكدين أنه يشببهه إلى درجة كبيرة وهو الفنان الراحل منير مراد.

الجمهور يُشبه نجم الكرة محمد بركات بالموسيقار الراحل منير مراد

منير مراد، هو شقيق المطربة الراحلة ليلى مراد، وكان يهوديًا ولكنه دخل الدين الإسلامي، وتزوج من الفنانة سهير البابلي، وكان متعدد المواهب، حيث تميز في مجال تلحين الأغنيات الخفيفة والمرحة، وكون أكثر من دويتو مع كل من الفنانة شادية، والفنان عبد الحليم حافظ، ولعب في بداية حياته بطولة عدد من الأفلام السينمائية، أشهرها “نهارك سعيد”، رحل في 1981 عن عمر 61 عامًا.

محمد بركات ومنير مراد

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هذا وقد أكدت الفنانة فيفي عبده، للاعب النادي الأهلي السابق والمنتخب المصري، محمد بركات: «إنت شبه الملحن منير مراد، كان أمور وقمر وجميل خالص».

جاء ذلك خلال إحدى حلقات برنامج «أحلى مسا» الذي تقدمه فيفي عبده وهشام عباس على قناة «MBC مصر».

وأضافت «عبده» موجه حديثها لبركات: «بركوته بقى شبه واحد مصري»، فقاطعها محمد بركات، قائلا: «لا، لا، لا، متقوليش»، فردت عليه: «إنت شبه منير مراد».

فعبر هشام عباس عن إعجابه بالتشبيه قائلا: «الله»، فتابعت فيفي عبده بقولها: «والله شبهه خالص، إنت شكله خالص، منير مراد كان قمر، كان ملحن كبير جدا، وكان أمور، وأكيد إنت حافظ حاجة ليه».

فرد محمد بركات: «لا مش حافظ حاجة ليه، بس اللي فاكره لما كان بيقول محدش شاف عبدالوهاب، والناس قالتلي كده، بس عمري ما ركزت»، فقاطعته فيفي عبده بقولها: «أنا مغلطتش بقى لما قولت شبه مين؟».

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