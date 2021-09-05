لميس الحديدي تكشف عن الوضع الصحي لياسمين عبد العزيز : ” في تحسن بطئ “

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - تحدثت الإعلامية ” لميس الحديدي ” خلال حلقة يوم أمس السبت من برنامجها ” كلمة أخيرة ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” .

حيث أشارت لميس الحديدي إلى أن ياسمين عبد العزيز لازالت تتواجد في سويسرا ويرافقها زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” وقد خضعت لعملية جراحية وحالتها في تحسن ولكن بطئ .

وأعربت لميس الحديدي عن إنزعاجها واستيائها من الشائعات التي ترددت مؤخرا حول إنفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بدلا من الإهتمام بصحة الأخيرة ووضعها .

فقالت : ” العزيزة ياسمين عبد العزيز أنا على تواصل معها ومع زوجها أحمد العوضي .. أحمد موجود معاها هناك فبلاش الإشاعات والحاجات اللي دمها مش خفيف دي .. الناس سابوا الست اللي تعبانة وحالتها صعبة وقاعدين يقولوا لأ اتطلقت لأ سابها .. نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف جنبهم ” .

وأضافت : ” وأجرت عملية جراحية هي في تحسن بطئ .. وكل الكلام عن حالتها الحرجة كلام غير دقيق .. وبنتمنى ليها كل الصحة .. وأحمد جنبها في كل لحظة مساند لها وداعم لها ” .