تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز والإعلامية المصرية إيمان الحصري.



وقالت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي يبث عبر قناة ON المصرية: "إيمان الحصري ستسافر الأحد لتجري عملية جراحية، لأنها تمر بمرحلة صعبة للغاية ورغم ذلك تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد الطبيب المتسبب في تدهور حالتها الصحية وحدوث مضاعفات لها".

وعن حالة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قالت: "أنا على تواصل مع العزيزة ياسمين عبدالعزيز ومع زوجها الفنان أحمد العوضي، أحمد موجود معها في سويسرا، وبلاش يا جماعة إشاعات وحاجات دمها مش خفيف.. الناس سابوا الست التعبانة واللي حالتها الصحية صعبة وتجري عمليات، وقاعدين يقولوا هي انفصلت عنه وسابوا بعض، ياريت نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف بجانبهم".

وتابعت الحديدي حديثها: ياسمين أجرت عملية جراحية وهي في تحسن بطيء، والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء، ونتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا، وأؤكد أن أحمد العوضي جنبها في كل لحظة".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز سافرت إلى جنيف في 11 أغسطس الماضي على متن طائرة مجهزة طبيا في رحلة علاج.