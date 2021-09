موعد عرض مسلسل la casa de papel season 6.. هل يتحقق قريبا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما إن صدر الموسم الـ5 والجديد من La Casa de Papel، الجمعة، ليبدأ عشاق المسلسل في التساؤل عن الموسم الذي يليه la casa de papel season 6.

حالة من الحيرة سيطرت على محبي البروفيسور وعصابته من عشاق المسلسل الإسباني الأشهر على "نيتفلكس" بعد صدور الجزء الأول من الموسم الخامس من لاكاسا دي بابيل، الذي نال استحسان النقاد في الـ3 سبتمبر الجاري، والذي اقتصر على 5 حلقات فقط، بنهاية مشوقة ومثيرة للغاية ومفتوحة أيضاً.



لاكاسا دي بابيل موعد الموسم السادس

وللإجابة على سؤال الكثيرين عن توقيت إصدار الموسم السادس، وفقاً لموقع " otakukart"، تنتهي قصة البروفيسور وعصابته التي أحبها الملايين من جميع أنحاء العالم، بعرض الجزء الثاني من الموسم الـ5 والأخير لـ"لاكاسا دي بابيل" الجمعة 3 ديسمبر المقبل.

ويعني ذلك أن الجزء الثاني من الموسم الخامس هو الجزء الأخير للدراما الإسبانية الأشهر، ولن يكون هناك جزء سادس من la casa de papel على Netflix في المستقبل، كما أعلن فريق نيتفلكس في 31 يوليو 2020.







وأوضح المحتوى الترويجي لـNetflix في الفترة التي سبقت إصدار الموسم الخامس أن هذه هي نهاية القصة، مُعلناً: " THE HEIST COMES TO AN END أو السطو يصل إلى النهاية".

ووفقاً لموقع "Netflixlife"، يمكن القول إنه لسوء الحظ، يبدو أن الموسم السادس من Money Heist لن يحدث لأن الجزء الخامس منه سيكون بمثابة جولة وداع لمسلسل Netflix المحبوب.





كما يجب أن يبدأ عشاق المسلسل الإسباني في تقبل الحقيقة القاسية بأن الجزء الخامس سيكون النزهة الأخيرة وأن فرص الموسم السادس من Money Heist ضئيلة للغاية.



وحقق مسلسل La Casa de Papel، أو Money Heist، نجاحاً هائلاً على نيتفلكس وكان واحداً من أكثر المسلسلات غير الإنجليزية مشاهدةً وأحد أكثر عروض شبكة الترفيه الأمريكية مشاهدةً على الإطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك، فاز المسلسل بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة إيمي الدولية المرموقة لأفضل مسلسل درامي Emmy Award for Best Drama Series.