شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "اللحية السوداء" للمخرج محمد نبيل يحصد 7 جوائز بمهرجان جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق مسرح كلية حقوق جامعة القاهرة 7 جوائز عن العرض المسرحي "اللحية السوداء" للمخرج محمد نبيل، واحتل العرض المركز الرابع ضمن منافسة مهرجان جامعة القاهرة للعروض الطويلة 2021، حيث حصل (روماني جرجس) علي مركز أول ديكور، وحصل المخرج (محمد نبيل) علي مركز ثان إخراج، وحصلت (مروة ماهر) علي مركز ثان ملابس، و(إسماعيل إبراهيم) مركز ثالث تأليف، و(نادين عبد الحميد) جائزة ثالث مكياج، وحصد (إسماعيل مصطفي) علي شهادة لجنة التحكيم الخاصة للمعارك، فيما ذهبت شهادة لجنة التحكيم الخاصة في التمثيل لـ (وليد كمال).

وتدور أحداث العرض حول القرصان ادوارد التيتش الذى قتل والداه امام عينيه صغيرا على يد القرصان جرهام بسبب تراكم الديون على ابوه، و من ثم قرر ادوارد التيتش ان يقضى على القراصنة بأن يصبح كبيرهم، ويستدرج جرهام الى جزيرة الكنز ليقتله كما قتله والداه امام عينيه، ولكن الخطة تتغير فور وقوع ادوارد التيتش فى حب ارماندا اخت قائد القوات البحرية الملكية، و ينشب الصراع بعدما تركت ارماندا اخوها قائد القوات البحريه ماينارد، ومع كثرة محاولات ماينارد القبض على ادوارد التيتش يتورط فى فصله من عمله بالقوات الملكية، و يصبح كل من إدوارد وجرهام وماينارد يبحث عن كنزه الخاص الذى تغلفه رائحه الانتقام من الماضى.

عرض "اللحية السوداء" بطولة عبد الرحمن إبراهيم ( إدوارد التيتش)، وليد كمال (ماينارد)، سهيلة خالد (أرماندا)، محمد صلاح (جراهام)، نجلاء سعيد (كارلا)، عبد الله محمد (فاريان)، عمر عبد اللطيف (دون سيان)، محمد عمر (باول)، طاهر مختار (جاك)، محمد عبد المنعم (فودل)، محمود عامر (ستيفن)، الحسن أحمد (لينرد)، خالد محمود (سميث)، عبد الوهاب جمال (ويليام)، روان عصام (روز)، عبد الله محمد (تتش الأب)، مريم عبد المنعم (لويزا الأم)، معاذ نبيل (إدوارد الطفل)، خالد سليمان (دانيال)، جيهان السيد (مارسيليا)، هشام محمد (كوليتش)، روان وليد (ديانا)، هدير نبي (سولنيرا)، زياد رمضان (كولان)، محمد عادل (كريستوف).

والعرض إعداد وتنفيذ موسيقي محمد عبد الله، إضاءة محمود الحسيني، ديكور روماني جرجس، ملابس مروة ماهر، مكياج نادين عبد الحميد، استعراضات ومعارك إسماعيل مصطفي، مخرج مساعد حازم عزت، مخرج منفذ إسماعيل مصطفي، رئيس الفريق عمر هشام كاريكا، المسؤل الإداري للفريق عبد الرحمن إبراهيم، ويقدم القائمون علي العرض الشكر لوكيل الكلية وقائم بأعمال عميد الكلية الأستاذ عبد الهادي العوضي.