شكرا لقرائتكم خبر عن البنات كبرت.. شيرين وسط ابنتيها مريم وهنا وزوجها حسام حبيب فى "لمة عيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مع ابنتيها مريم وهنا وزوجها حسام حبيب، فى لمة عائلية، على هامش حفلها الغنائى التى أحيته مساء أمس السبت.



شيرين وحسام مع ابنتيها

وظهرت شيرين، وسط ابنتيها اللتان كبرتا وأصبحتا تشبهان والديتهما بشكل كبير، وصورة أخرى مع زوجها حسام حبيب، وارتدت شيرين خلال الصور والحفل فستان بلون "الفوشيا".



حسام وسط بنات زوجته شيرين

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت قبل إحياء حفلها الغنائى، الخميس الماضى، عن تعرض والدتها لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى، حيث قالت فى فيديو تم نشره على صفحات السوشيال ميديا: "ادعوا لوالدتى عشان هى فى المستشفى، وأنا غصب عنى شوية متوتره، بس إن شاء الله جايالكم وأعملكوا أحلى حفلة، ودعواتكم لوالدتى".



شيرين وسط مريم وهناء

وظهرت شيرين عبد الوهاب بصحبة ابنتيها "مريم" و"هنا" وزوجها الفنان حسام حبيب، فى كواليس الحفل الذى أطلت فيه بإطلالتين إحداهما بفستان أبيض وآخر باللون الأسود، وتألقت بغناء أشهر أغانيها فى الحفل الذى عادت به إلى الغناء على خشبة المسرح مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة.

وقدّمت شيرين فى الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها، على رأسها: "انساى" و"أخيراً اتجرأت" و"إيه إيه" و"تاج راسك" و"كتير بنعشق" و"آه يا ليل" و"الوتر الحساس" و"مش عايزة غيرك أنت" و"على بالي" وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور.