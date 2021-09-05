شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ماركل تحتضر فى فيلم عن حياتها.. والجمهور يصفه بـ السيئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف مشاهدون فيلمًا جديدًا عن الأمير هارى، وزوجته ميجان ميركل، بأنه سيئ وكريه، بعد أن ظهرت فيه ميجان تحتضر تحت سيارة مقلوبة عقب حادث مرعب في المشهد الافتتاحى.



صاحب شخصية الامير هاري في الفيلم

ويتوقع النقاد أن يضفي فيلم "هاري وميجان: الهروب من القصر" أبعادًا دراماتيكية على فك الارتباط الواعى والمثير للجدل مع الأسرة المالكة البريطانية بعد ولادة ابنهم آرتشى.

وذكر موقع express، أنه تم الكشف مؤخرًا عن أن الفيلم سيفتتح بسلسلة أحلام تتعرض فيها ميجان لحادث سيارة مرعب، وبينما يحيط المصورون بسيارتها المقلوبة، يحاول الأمير هاري أن يشق طريقه يائساً عبر الحشود لكي يفتح الباب، ثم تتوسل إليه ميجان التي أصيبت بجروح خطيرة لمساعدتها، لكن سرعان ما نكتشف أن تلك المحنة مجرد كابوس ويستيقظ هاري بعدها، ويشعر بالراحة لرؤية زوجته وابنهما آرتشي.

ووصف بعض المشاهدين غير المتحمسين، تريلر الفيلم بأنه عبارة عن أكليشيهات قديمة، بينما أثار غضب أنصار الملكية في بريطانيا بسبب التشابه المقزز مع وقائع وفاة الأميرة ديانا الحقيقية.



مشهد انقلاب السيارة



مشهد حاد ميجان ماركل

ويجسد الممثل البريطاني جوردان دين، والممثلة الأمريكية سيدني مورتون، دور هارى وميجان، في الفيلم الذي تم تصويره في فانكوفر، وظهر فيه هاري مغايراً في الشكل والشعر بصفة خاصة عن الحقيقة.

وشهد الإعلان الترويجي الأول الذي عرض في وقت سابق من هذا العام العديد من المناقشات الساخنة بين هاري وميجان، يعبر فيها هاري عن مخاوفه من مطاردة زوجته حتى الموت، ليعيد التاريخ نفسه، وتتكرر مأساة أمه.

ويكشف الفيلم الدرامى، الذى سيتم بثه غدا الاثنين 6 سبتمبر، التفاصيل الحقيقية وراء القرار الذي دفع الزوجين في النهاية إلى التخلي عن حياتهما الملكية.

ويتعرض الفيلم بالتفصيل لعزلة ميجان المتزايدة وحزنها، وخيبة أملها وهاري لأن أو الأسرة المالكة، لم تدافع عنهما ضد هجمات الصحافة، وخوف هاري من ألّا يستطيع حماية زوجته وابنه من القوى نفسها التي تسببت في وفاة والدته المفاجئة .