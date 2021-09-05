شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يكشف موعد ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد.. وتفاصيل أغانيه المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طول انتظار أكد المطرب حسام حبيب أن البوم زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب علي وشك الطرح، مشيرا أنها انتهت تماما من تحضير الألبوم، حيث قال حسام حبيب علي هامش حفلها الذي أقيم أمس السبت " البوم شيرين خلاص الأغاني كلها خلطانة ونازل قريب".

ويبدو أن طرح شيرين لألبومها الجديد سيتزامن مع موعد طرح جديد حسام حبيب، حيث أشار المطرب انه لن يطرح البوم لكنه سيطرح عدد من الأغاني "السنجل" أغنية تلوا الأخري، مشيرا إنه انتهي من 5 أغاني حتي الأن وجاري تحضير باقي الأغاني.

كما ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مع ابنتيها مريم وهناء وزوجها حسام حبيب، فى لمة عائلية، على هامش الحفلة، وظهرت شيرين، وسط ابنتيها اللتان كبرتا وأصبحتا تشبهان والدتهما بشكل كبير، وصورة أخرى مع زوجها حسام حبيب، وارتدت شيرين خلال الصور والحفل فستان بلون "الفوشيا".

شيرين وحسام مع ابنتيها

حسام وسط بنات زوجته شيرين وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت قبل إحياء حفلها الغنائى، الخميس الماضى، عن تعرض والدتها لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى، حيث قالت فى فيديو تم نشره على صفحات السوشيال ميديا: "ادعوا لوالدتى عشان هى فى المستشفى، وأنا غصب عنى شوية متوتره، بس إن شاء الله جايالكم وأعملكوا أحلى حفلة، ودعواتكم لوالدتى".

شيرين وسط مريم وهناء

وظهرت شيرين عبد الوهاب بصحبة ابنتيها "مريم" و"هناء" وزوجها الفنان حسام حبيب، فى كواليس الحفل الذى أطلت فيه بإطلالتين إحداهما بفستان أبيض وآخر باللون الأسود، وتألقت بغناء أشهر أغانيها فى الحفل الذى عادت به إلى الغناء على خشبة المسرح مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة.

وقدّمت شيرين فى الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها، على رأسها: "انساى" و"أخيراً اتجرأت" و"إيه إيه" و"تاج راسك" و"كتير بنعشق" و"آه يا ليل" و"الوتر الحساس" و"مش عايزة غيرك أنت" و"على بالي" وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور.