خالد عبد الرحمن يكشف عن حظر رقمه في واتساب لهذا السبب!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - كشف الفنان السعودي خالد عبد الرحمن عن حظر رقمه في تطبيق واتساب وذلك عبر فيديو بثه عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد عبد الرحمن في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “السلام عليكم ورحمة الله تحديث الواتس اب نقمه وليس نعمه”.

وتحدث الفنان السعودي عن تفاصيل ما حدث معه قائلا “أمس حظروا شركة واتساب رقمي والسبب انه بعد التحديث الاخير لهم ما ترسل الى خمسة ارقام فقط في الرسالة الواحدة”.

السلام عليكم ورحمة الله

تحديث الواتس اب نقمه وليس نعمه



تقبلو تحياتي pic.twitter.com/uLWba882C7 — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) September 5, 2021

تابع “انا اشسوي افعل الطيران وارسل خمسة مع خمسة مع خمسة حتى اوصل الى 200 او 300 رقم وتروح الرسايل دفعة واحدة”.

واضاف “تخيلوا حظروا رقمي للمرة الثانية طبعا اول مرة ما كنت ادري ليه لكن لما جربت الطريقة نفسها هذه الفترة تفاجأت انهم حظروا رقمي والسبب الطريقة هذه فشيء غريب للاسف الشديد”.

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا بين متابعي خالد عبد الرحمن حيث علق اكثرهم واصفين الفنان السعودي بالهكر حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “صاير هكر من ورانا يبو نايف” و “مجرم ياابو نايف طلعت هكر الحركة هذي هم سووها عشان يحدون من الشائعات ومن تناقلها بين الناس”.



😂😂اثر هالطريقه يسمونها هكر

ولله اللي بلشنا يبو فارس — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) September 5, 2021