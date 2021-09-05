شخص يهاجم سيارة المخرج الياباني تاكيشي كيتانو.. فما هي الأسباب؟

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

هاجم شخص يحمل معولاً وسكيناً في طوكيو مركبة كانت تقل المخرج الياباني الشهير تاكيشي كيتانو إثر خروجه من برنامج تلفزيوني.



جاء ذلك من دون التسبب بأي إصابات، وفق وسائل إعلام يابانية.

وأفادت قناة "إن إتش كاي" اليابانية العامة بأن كيتانو كان يهمّ بمغادرة مقر قناة "تي بي آس" الخاصة قرابة الساعة 23,40 (15,40 بتوقيت جرينتش) بعد مشاركته في برنامج على الهواء مباشرة.

وقد اندفع المعتدي، وهو رجل أربعيني، نحو سيارة المخرج وبدأ يوجه ضربات بالمعول، ما أدى إلى تضرر الزجاج وأجزاء أخرى منها.

وأوقف الرجل على الفور وهو يخضع الأحد للاستجواب من الشرطة، حسب وسائل إعلام يابانية.

ورفضت شرطة طوكيو في اتصال أجرته معها وكالة الأنباء الفرنسية التعليق على الحادثة.

ويُعرف تاكيشي كيتانو البالغ 74 عاما، في الخارج بأفلامه الزاخرة بالشخصيات المعذبة والأحداث العنيفة في أوساط المافيا اليابانية.

وهو معروف أيضا في اليابان كممثل ومقدم برامج تلفزيونية.