ديانا حداد تطرح "عشق ضميان" باللهجة الخليجية

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغانيها باللهجة الخليجية التي جاءت تحت عنوان "عشق ضميان".



والأغنية من كلمات نهى نبيل، وألحان سفير الألحان فايز السعيد وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترينج حسام كامل.

وصورت ديانا حداد أغنيتها الجديدة بطريقة الفيديو كليب، حيث جمعت من خلالها مجموعة من الوجوه المعروفة والفنانات وهن: غدير السبتي، وشيلاء سبت، ونهى نبيل، ونور ستارز وموديل روز.