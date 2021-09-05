“عشق ضميان”.. مشاهير الفن ضيوف كليب ديانا حداد الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة ديانا حداد فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “عشق ضميان” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وصدر فيديو كليب أغنية “عشق ضميان” على قناة روتانا في موقع “يوتيوب”، وحمل توقيع المخرجة نهلة الفهد.

وجاءت أغنية “عشق ضميان” باللهجة الخليجية، وحملت كلمات نهى نبيل والحان الفنان الاماراتي فايز السعيد وتوزيع نور هاشم.

وطرحت ديانا حداد قبل أسبوع أغنية “سالات الحكاية” من المسلسل المغربي “سلمات ابو البنات“، وحصدت أكثر من ٣٠٠ الف مشاهدة على اليوتيوب.

الجدير ذكره أن أغنية “سالات الحكاية” باللهجة المغربية، ومن كلمات يونس ادم والحان عصام حميش ويونس ادم وتوزيع حسام كامل.