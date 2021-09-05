لميس الحديدي تكشف قضية طلاق ياسمين عبد العزيز وتطورات حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامجها “كلمة أخيرة”، مساء السبت، عن تطورات الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز التي تخضع للعلاج حاليا بسويسرا، موضحة حقيقة طلاقها من زوجها النجم أحمد العوضي.

وقالت الحديدي، إنها على تواصل مع ياسمين نفسها ومع زوجها بشكل دائم، مؤكدة أن “أحمد موجود معها في سويسرا، وبلاش يا جماعة شائعات وحاجات دمها مش خفيف، الناس سابوا الست التعبانة واللي حالتها صعبة وتجري عمليات وقاعدين يقولوا هي أتطلقت وسابوا بعض، يا ريت نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف بجانبهم”.

وتابعت: “ياسمين أجرت عملية جراحية، وهي في تحسن بطيء، والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء، ونتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا، وأؤكد أن أحمد العوضي جنبها في كل لحظة وداعم ومساند لها”.

وكانت قد إنتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تدهور حالة ياسمين الصحية ووفاته، الا ان شقيقها وائل نفى الأمر بشكل نهائي وطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل لتعود لطفليها بسلامة.