بعد القبض عليه بتهمة النّصب.. 25 فناناً وقعوا ضحيّة سمكري البني آدمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أغلقت الأجهزة الأمنية في مصر أحد مراكز العلاج الطبيعي الذي يحمل اسم “سمكري البني آدمين”، وذلك لإدارته بدون ترخيص.

وبعد تفقد حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، تبيّن وقوع ما يقرب من 25 فناناً ضحايا له، قبل أن تعلن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أمس الأول، القبض عليه ويدعى “ي. خ.”، كما كشفوا تزويره شهادته الطبية، وأنّه فقط خريج كلية تربية رياضية.

وظهر عدد من الفنانين، خلال الفيديوات التي نشرها المتهم، الذي كان يعالج خلالها الأشخاص بالطقطقة لعظام الرقبة والعمود الفقري، من بينهم أمير كرارة، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، مي سليم، داليا مصطفى، حمو بيكا، كريم فهمي، ساندي، هبة مجدي، ريهام عبد الغفور، محمد عبد الرحمن توتا، محمد عز، ماجد المصري، أحمد كامل، حسن الرداد، هاني سعد زوج درة، محمد أنور، أحمد فهمي، المخرج محمد سامي، حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، محمود العسيلي، شارموفرز، شيكو، ورانيا فريد شوقي.

وخرجت المطربة المصرية ساندي لجمهورها وروت تجربتها الأليمة معه، عبر “إنستغرام”، وحذّرت من التعامل معه، وقالت: “هذا نصّاب، وتسبب في إصابتي، وكنت مُعرّضة للإصابة بالشلل الرباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، ولو كان قَطَعَهُ كنت سأصاب بالشلل أو مت”.

وأضافت: “منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، وتحذير يا جماعة ليس أي شيء الفنانين أو الانفلونسرز يعلنون عنه. تقلدونه… أرجوكم”.