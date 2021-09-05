أحمد الفيشاوي يروّج لـ”30 مارس” قبل السينما: “الكوابيس أراها عندما أستيقظ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد “30 مارس” المقرر عرضه في دور السينما بداية من 8 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يقدم خلاله شخصية شاب يُدعى علي.

ونشر صورة له من أحداثه، عبر “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “المشكلة كلها هنا لو عرفنا نجعل علي لا يرحل يوم 30 مارس؟ لكن كيف؟، مضيفاً: “الأحلام أراها وأنا نائم… لكن الكوابيس أشاهدها حينما أستيقظ”.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم منذ يومين، الإعلان الرسمي له استعداداً لإطلاقه في دور العرض المصرية والسعودية وفي الخليج وباقي الدول العربية.

ويُسيطر على الإعلان الرسمي للفيلم الغموض والإثارة، حيث تقع جرائم قتل متعددة، ودوائر وشخصيات وعلاقات لا نعرف ما الذي يربطها ببعضها بعضاً، بينما يعيش بطل العمل في حيرة بين الوهم والحقيقة.

ويتناول الفيلم قصة علي الذي يهرب من جريمة قتل لا يعرف هل هو مرتكبها أم لا، فيحاول أن يجمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه متورطاً في قضايا أخطر بكثير مما يتخيّل، وتدفعه إلى حافة الجنون أو القتل.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وكذلك نيللي كريم التي تشارك كضيفة شرف، وتأليف حميد مدني، وإخراج أحمد خالد موسى.