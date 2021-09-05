رغم الاعتذار للجمهور.. التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمثل مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش والمطرب الشعبي المصري رضا البحراوى، الأحد، أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية.

يأتي ذلك للتحقيق معهما عما بدر منهما مؤخرا بعد خلافهما الذي وصل إلى حد السب والقذف.

وذكرت النقابة، في بيان، أنه سيتم سماع أقوال شاكوش والبحراوي فيما حدث منهما خلال الأيام الماضية واستخدام الفن في التراشق بينهما دون النظر لقيم وأعراف وآداب المجتمع.

كان الثنائي رضا البحراوي وحسن شاكوش قد اعتذرا للجمهور عما بدر منهما، خلال فيديو يجمعهما سويا داخل سيارة، وبدأ فيه شاكوش بالحديث قائلا: "حبايب قلبي أنا طالع دلوقتي أنا وأخويا النجم رضا البحراوي، مافيش أي مشاكل، الحمدلله كان سوء تفاهم واتفهم غلط وأنا ورضا البحراوي إخوات، ومافيش أي مشكلة، ونعتذر لكل جمهورنا في 26 محافظة عن أي لفظ خارج".

وقال البحراوي: "أعتذر للجمهور وحسن أخويا، دا شيطان ودخل ما بينا، واعتذر لنقابة المهن الموسيقية وهاني شاكر، أنت قدوتنا وحبيبنا، إحنا آسفين".

يذكر أن الخلاف بين شاكوش والبحراوي بدأ في الساحل الشمالي، بسبب أسبقية الصعود على المسرح ، في أحد الحفلات وتطور الأمر بينها، الأمر الذي دفع هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر للتدخل وتهديدهما بالشطب من النقابة، مؤكدا أنه لن يسكت على عدم احترام الجمهور.