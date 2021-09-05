شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فيلم 30 يوم.. رقم "30" قاسم مشترك في أكثر من عمل درامي أبرزهم القاهرة 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصل صناع فيلم "30 مارس" علي الاحتفال بعرضه في دور العرض السينمائية، حيث من المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل 8 سبتمبر، وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما حول (علي) الذي يعاني من مرض نفسى، ويتم اتهامه فى جريمة حدثت يوم 30 مارس، فتنقلب حياته رأسًا علي عقب، ويمر برحيلة طويلة لإثبات براءته بمساعدة صديقه وجارته، وذلك فى إطار من الاثارة والتشويق.

ولم يكن فيلم "30 مارس" هو أول الأعمال الدرامية التي استمدت اسمها من الأرقام، وبالأخص رقم "30"، حيث سبقه عدة أعمال حملت نفس الرقم مع اختلاف دلالته والقصص، ومنها:

"القاهرة 30"

أحد روائع الأديب نجيب محفوظ، وعرض عام 1966، وتدور أحداثه في ثلاثينات القرن العشرين حيث يعيش الشاب محجوب عبد الدايم (حمدي أحمد) الوافد من الصعيد حياة فقيرة في القاهرة، ويتعرف على ابن قريته (سالم الإخشيدي) الذي يطلب منه أن يساعده على الحصول على وظيفة، فيعرض عليه وظيفة مقابل أن يتزوج من إحسان (سعاد حسني)، عشيقة قاسم بك (أحمد مظهر)، على أن يزورها قاسم بك مرة كل أسبوع.

الفيلم من بطولة سعاد حسني وأحمد مظهر وحمدي أحمد وعبد المنعم إبراهيم ويوسف وهبي وتوفيق الدقن، من تأليف نجيب محفوظ، إخراج صلاح أبو سيف.

"30 يوم في السجن"

في نفس العام 1966، عرض فيلم 30 يوم في السجن، والذي تدور أحداثه حول (أمشير) فتوة في الكباريه الذي يمتلكه صديقه الثري (مدحت الشماشيري)، ويصدر حكم قضائي على مدحت بالسجن شهرًا بعد أن تسبب في حرق شارب رجل من أثرياء الصعيد يدعى (النجعاوي)، ويدخل أمشير السجن بدلاً منه ليقضي مدة العقوبة مقابل مبلغ من المال، وفي تلك الأثناء يتودد مدحت لأزهار، وتكتشف خطيبته سهير نزواته.

العمل بطولة فريد شوقي وأبو بكر عزت ونوال أبو الفتوح ومحمد رضا ومديحة كامل ومجموعة أخري من الفنانين، قصة نجيب الريحاني وبديع خيري، إخراج نيازي مصطفي.





"من 30 سنة"

وبعد حوالي 50 عاما، عاد رقم 30 للسينما مرة أخري من خلال فيلم "من 30 سنة"، وتدور أحداثه حول عمر (شريف منير) الذي يعود من الخارج ليقسم ثروته على عائلته المكونة من 9 أفراد بالتساوي، ولكنه يخبرهم أن أمواله ملعونة ولعنتها تطارد من يحصل عليها أينما ذهب، وبالفعل يقتنع ابن عمته عماد (أحمد السقا) باﻷمر بعد وقوع الضحايا بطريقة غريبة بين أفراد العائلة على التوالي، ويحاول كشف اللغز وراء تلك اللعنة، وفي النهاية يظهر أنه السبب في تلك اللغز والضحايا.

الفيلم بطولة شريف منير وأحمد السقا ومني زكي و ويرفت أمين ونور اللبنانية ورجاء الجداوي وصلاح عبد الله، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.





"30 يوم في العز"

تدور أحداث الفيلم داخل السجن، حيث يساعد (الغزولي) كل من (عدوي) و(سلوكة) و(عطوة) و(منسي) و(سيد بلكونة) على الهروب في سبيل القيام بمهمة تستغرق 30 يومًا، وهى استعادة الملهى الليلي الخاص بـ(شفيقة) والذي ورثته عن زوجها الراحل، وتتنازع عليه مع ابن زوجها الذي يحاول القيام بأي شيء لإزاحتها من طريقه.

الفيلم بطولة أحمد فلوكس ومحمود الليثي وصافيناز وسعد الصغير وسليمان عيد، تأليف سيد السبكي، إخراج هاني حمدي.

"30 يوم"

أما في الدراما التلفزيونية، عرض مسلسل 30 يوم عام 2017، وتدور أحداثه حول توفيق المصري (باسل الخياط) الذي يزور عيادة الدكتور طارق حلمي (آسر ياسين) ويخبره بأنه يريد عمل تجربة نفسية تقوم على شخص معين تتلخص في أنه سيختار شخصًا يدعوه (المُختار) ويقحمه في دوامة من الأزمات المُدمرة للنفس على مدى ثلاثين يومًا، وبعد هذا كله يخبر توفيق الدكتور طارق بأنه هو من سيقوم عليه هذه التجارب، وبعدها يدخل طارق في متاهة من الكوارث والأحداث الفارقة في حياته لمدة ثلاثين يومًا.

المسلسل بطولة آسر ياسين وباسل خياط ووليد فواز ونجلاء بدر وإنجي المقدم، تأليف أحمد شوقي، إخراج حسام علي.