شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ماهر سليم توجه رسالة مؤثرة له: "انهاردة نزلت عرضت كوميدي الإحساس قاتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الشابة أسماء ماهر، رسالة لوالدها الفنان الراحل ماهر سليم، والذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد صراع مع مرض سرطان الدم، وذلك بأول تعليق لها منذ وفاته، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"بابا! أنا مش قادرة أكتب ولا أرد على حد ولا أعمل أي حاجة غير أني أسكت وللأسف مش مستوعبة إن كل ده حصل".



اسماء ماهر

وتابعت:"عقلي رافض كل اللي حصل واللي بيحصل، بس النهاردة كان لازم أنزل البوست ده لأسباب كتير..أولهم وأهمهم أحساسي، بابا كان حكالي موقف مؤثر جدآ جواه، لما والدة بابا توفت اللي هي جدتي، دفنها الصبح وخد العزا ونزل وقف على خشبة المسرح كان عنده عرض كوميدي، وبالفعل نزل وعرض، أنا سألته ساعتها ازاي قدرت تكمل! قالي الحياة وقفت جوايا بس من برا الحياة مشيت".



ماهر سليم وأبنته

وأضافت :"الموقف ده اتكرر النهارده وكأنه كان بيحكيلي اللي هيحصلي أو بيمهدلي، يوم وفاة بابا 9/2 كان عندي افتتاح عرض (محل اللعب) على مسرح الهناجر بالأوبرا، أنا دفنت بابا الصبح واتصلت بالمخرج قولتله إني جاية العرض بالليل، وطبعا بما إن الزمن غير الزمن، المخرج إيهاب ناصر رفض وأصر إني مجيش يومين، وبالفعل حصل..ولكن النهاردة أنا نزلت عرضت كوميدي، الإحساس قاتل وأنت بتعمل عكس اللي جواك، إحساس قريب من الانهيار الداخلي، أنا بس عايزة أقول أنا شبهك في كل حاجة مش بس شكلك، أنت دلوقتي في مكان يليق بنقاء روحك، بس وحشتيني أوي يا بابا ووجعتني أوي أوي".