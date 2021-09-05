شكرا لقرائتكم خبر عن زينب غريب تبحث عن جريمة سرقة خلال أحداث مسلسل "تحقيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث الفنانة الشابة زينب غريب عن قضية سرقة خلال أحداث مسلسل "تحقيق"، حيث تظهر فى دور صحفية معدومة الضمير وتتوالى الأحداث، حيث تم إنهاء أكثر من نصف أحداث العمل الذى تدور أحداثه فى 13 حلقة للعرض على منصة watch it الرقمية، وتعتمد أحداث المسلسل على وقوع جريمة قتل غامضة ويتم التحقيق فيها للوصول الى الحقيقة.



زينب غريب

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته حمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاضكة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتنتظر زينب غريب عرض فيلم "عروستى" في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد بدء عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بطرح البرومو الأول على أن يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم قريباً، والفيلم بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وتأليف مصطفى البربرى وإخراج محمد بكير.