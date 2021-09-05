بوسي تنشر صورا على إنستجرام".. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة بوسي جمهورها ومتابعيها، صورا من احتفالها بعيد ميلادها منذ أيام.

وظهرت بوسي في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

وغازلها بعض متابعيها، ومن بين التعليقات: "قمر، يا قلبي جمالك، إيه الأناقة دي، أحلى فنانة في الدنيا كلها، العشق" وغيرها.

واحتفلت الفنانة بوسي بعيد ميلادها يوم 1 سبتمبر الجاري، إذ أنها من مواليد 1981.

بوسي مغنية شعبية وممثلة، ولدت في القاهرة، وبدأت الغناء بالملاهي بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة عام 2012 بأغنية "آه يا دنيا" وبعدها اتجهت للتمثيل، وكانت أولى تجاربها مسلسل "حالة عشق" 2015.