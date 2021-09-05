شاهد.. لاعب برازيلي كفيف يحرز هدفا بطريقة رائعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكنت البرازيل من الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو لذوي الإعاقة في كرة القدم بعد فوزها على غريمتها الأرجنتين بهدف رائع سجله لاعبها الكفيف رايموندو مينديز.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، رواغ اللاعب مجموعة من المدافعين وأسكن الكرة في الشباك بطريقة رائعة جعلته حديث وسائل الإعلام.

وأسكن مينديز الكرة في الزاوية العليا من المرمى بالجزء الخارجي من قدمه اليسرى، بطريقة أثارت إعجاب الجمهور.

ويعد الهدف السادس للاعب في الألعاب الأولمبية للمعوقين وكان هدفه كافيا للبرازيل لتحقق الفوز.

وسيطر البرازيليون طوال البطولة، وحافظوا على نظافة شباكهم في المباريات التي جمعتهم ضد الصين وفازوا فيها 3-0، وعلى اليابان 5-0، والفوز على فرنسا 4-0، والفوز 1-0 على المغرب في المرحلة قبل النهائية.

وتعد البرازيل الدولة المهيمنة على البطولة، وتبقى البلد الوحيد الذي فاز بها منذ دورتها الافتتاحية في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2004.

يذكر أن الألعاب البارالمبية التي تحتضنها طوكيو وتختتم في الخامس من سبتمبر، تقام خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.