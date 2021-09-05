بالفيديو – نانسي عجرم تحيي حفل زفاف شقيقها نبيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم الذي دخل القفص الذهبي في قبرص.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر لحظات من الحفل، فبدت نانسي بأحد المقاطع تغني أغنيتها الشهيرة “لون عيونك” الشهيرة وأغنية “من اليوم”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمدير أعمال نانسي، جيجي لامارا وهو يرقص على أغنية “يا سيف على الاعدا طايل”.

يشار إلى أن نبيل عجرم سبق أن دخل مجال الفن في فترة سابقة، وغاب عن الأضواء فجأة، من دون معرفة الأسباب التي دفعته لإتخاذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن لنانسي شقيقة متزوجة أيضاً تدعى نادين، كانت لها تجربة في مجال التمثيل قبل أن تتفرغ للكتابة، إنطلاقاً من خواطر لها نكهتها الخاصة.