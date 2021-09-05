إطلالة هيفاء وهبي تحدث ضجة عبر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في آخر إطلالة لها بعدما ظهرت بنحافة ملحوظة جداً.

واعتمدت هيفاء إطلالة كاجوال لفتت فيها الأنظار، إذ إرتدت جينز باللون الفاتح وتوب بألوان زاهية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

وكانت هيفاء قد شاركت متابعيها بصورة ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت وهبي وهي ترتدي فستاناً قصيراً له كمان طويلان باللون البرتقالي، خطفت فيه أنظار متابعيها بجمالها المعتاد، ونسقت معه “صندال”، وكانت تستجم تحت أشعة الشمس، واللافت أن سعر حذاء هيفا يبلغ 870 دولار أميركي.