“كأنه يوم فرحي”.. سمية الخشاب تعلق على عودة رونالدو لمانشستر يونايتد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

وصفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، فرحتها بعودة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كفرحتها بيوم فرحها.

وعلى صفحتها في “تويتر”، نشرت سمية الخشاب صورة تظهرها بفستان الزفاف، حيث علقت الفنانة المصرية قائلة: “مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد..حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي”، في حين أنها عادت وحذفت هذه التغريدة.



وكان يونايتد أعلن الأسبوع الماضي، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما)، واكتملت الصفقة، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المملكة المتحدة، أمس الجمعة، بعد إتمام صفقة انتقاله رسميا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

وسجل “الدون” خلال تجربته الأولى مع يونايتد 118 هدفا في 292 مباراة.