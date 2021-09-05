منبوذ برشلونة يطلب فرصة جديدة من لابورتا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

طلب مدافع فريق برشلونة صامويل أومتيتي، من رئيس النادي، خوان لابورتا فرصة جديدة ليثبت نفسه في الفريق بعد فترة قضاها على مقاعد البدلاء، وسط محاولات الفريق لبيعه خاصة وانه بات منبوذا من الكادر الفني بسبب سوء أدائه، وفق ما ذكرت تقارير إسبانية.

وأوضحت التقارير أن “أومتيتي” انفجر بالبكاء خلال اجتماعه مع الرئيس، وانه اشتكى مما وصفه بسوء تعامل أطباء النادي مع إصابته، وهو ما أثر على مستواه مع الفريق وحد من مشاركته، مشيراً إلى أنه لا يزال قادراً على تقديم المزيد وخدمة الفريق.

يذكر أن “أومتيتي” واجه خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق، صافرات استهجان من جماهير برشلونة إثر تسريبات صحفية أشارت إلى رفضه الرحيل عن الفريق أو تخفيض راتبه، وهو ما تسبب بالنهاية في رحيل ليونيل ميسي أسطورة النادي.

كما لفتت التقارير إلى أن “أومتيتي” خلال الاجتماع مع “لابورتا” أكد أنه تجاوز كافة المشاكل البدنية التي عانى منها سابقاً، وأنه تأثر بعدم اهتمام النادي به في فترات سابقة، خاصةً خلال المواسم الأخيرة التي بالكاد شارك فيها مع الفريق.

وكان أومتيتي عنصراً أساسياً في تشكيلة برشلونة بين عامي 2016 و2018، قبل أن يتراجع مستواه بشكل ملحوظ إثر الإصابات المتتالية التي تعرض إليها، ما أفقده فرصة اللعب مع الفريق بشكل مستمر.

في غضون ذلك، أكدت التقارير أن برشلونة كان يبحث عن فرصة للتخلص من الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن “لابورتا” وافق على منحه فرصة جديدة، ووعده بأنه سيتحدث مع المدرب “رونالد كومان” حول حصوله على دقائق لعب، لافتةً إلى أن الأمر الآن متروك للاعب ذاته لإقناع المدرب بالمشاركة في المباريات.