فيديو ساخر يشعل الخلاف مجدداً بين محمد رمضان وعمرو أديب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

فصل جديد من قصة الخلاف بين الممثل المصري، محمد رمضان ومواطنه الإعلامي عمرو أديب، تتجدد وذلك عقب أولى حلقات برنامج “أديب” بعد عودته من إجارته، والتي تناول خلالها قضية الجدل التي أثارها الممثل في لبنان، بعد صور التقطها في موقع انفجار مرفأ بيروت.

يشار أن ناشطون لبنانيون عبروا عن سخطهم عن الصورة التي نشرها رمضان على حسابته في مواقع التواصل الاجتماعي والتي اعتبروها مسيئة لضحايا الكارثة لا سيما وأن وضعية التصوير لا تناسب حجم الكارثة.

وفي الحلقة وجه “أديب” انتقادات لاذعة لتصرف “رمضان” والتي قال إنها لا تصح أن تصدر منه، ما أشعل الخلافات من جديد بينهما خاصة وأن الخلاف القديم لم يطوى حتى الآن.

من جهته، نشر “رمضان” مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم خلاله مقطعاً من حلقة عمرو أديب، لينقطع صوت أديب وصورته ويظهر بعدها “رمضان” بمشهد من أحد أفلامه، وهو يقوم بصفع ممثل آخر على رأسه، واستخدم رمضان جزءاً من أغنية عبد الحليم حافظ التي تقول “وتاني تاني تاني.. راجعين أنا وأنت تاني”، ويتكرر معها مشهد الخلفية الذي يقوم فيه رمضان بالضرب.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد أصدرت في وقتٍ سابق، حكماً بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وجاء حكم المحكمة على خلفية دعوى أقامها الفنان “رمضان” ضد الإعلامي “أديب” في ذلك الوقت، وجاء في دعواه تعويض قدره مائة ألف وواحد، عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم “أديب” عليه في حلقة من برنامجه “الحكاية” منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو “الفلوس” الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيارأشرف أبواليسر.

كما ذكرت صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.