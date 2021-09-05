تطورات الحالة الصحية لوالدة شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 09:56 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” خلال إحيائها لحفلها الأول في المنطقة الشرقية بالسعودية عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية .

فأشارت شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن والدتها بخير في الوقت الحالي موجهة الشكر لكل من ساندها في المستشفى .

فقالت : ” مبسوطة أوي إني هنا أول مرة آجي .. وسعيدة الحقيقة بالوقفة اللي وقفوها مع والدتي في المستشفى .. إنتم ناس مأصلين وكُمّل والحمد لله هي كويسة دلوقتي ” .

وكانت شيرين قد أعلنت خلال إحدى اللقاءات التي أجرتها قبل حفلها الذي أقيم بجدة يوم الخميس الماضي عن تواجد والدتها في المستشفى إثر إصابتها بأزمة صحية وهو ما جعلها تبدو متوترة بشدة خلال الحفل .