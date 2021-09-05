الفنانة المصرية شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية.



جاء ذلك خلال حفلها في "الظهران إكسبو" بالمنطقة الشرقية في السعودية.

ووجهت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل الشكر لجميع من ساند والدتها في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية قائلة : "مبسوطة أوي إني هنا أول مرة آجي، وسعيدة الحقيقة بالوقفة اللي وقفوها مع والدتي في المستشفى، إنتم ناس مأصلين وكُمل والحمد لله هي كويسة دلوقتي".

وحرص الفنان حسام حبيب على التواجد مع ابنتي زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل صورا لحسام حبيب مع "مريم وهنا" ابنتي شيرين أثناء الحفل، وأخرى لشيرين معهم في كواليس الحفل.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أعلنت أنها كانت متوترة في حفل جدة، الذي أقيم الخميس الماضي بسبب مرض والدتها المفاجئ.

وكانت آخر أعمال شيرين الغنائية تتر مسلسل"لحم غزال" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته غادة عبدالرازق ووفاء عامر.