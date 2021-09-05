قصي خولي وإسماعيل تمر وجهاً لوجه في “الوسم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجري التحضيرات على قدم وساق للانطلاق بتصوير الموسم الأول من مسلسل “الوس ” فكرة وإشراف قصي خولي وإخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة “إيبلا الدولي ” للمنتج هلال أرناؤوط.

وبحسب بعض المصادر فإن العمل سيمتد إلى عدة مواسم كل منها مؤلف من سبع حلقات أو أكثر وسينطلق تصوير الموسم الأول في العاصمة اللبنانية بيروت لينتقل بعدها إلى أكثر من دولة.

وأفادت المصادر أن السباعية الأولى من العمل ستكون من بطولة النجم السوري قصي خولي ويرافقه صديقه وشريكه مغني الراب الفنان اسماعيل تمر بالإضافة نجوم ونجمات أخرين يجري التفاوض معهم.

من جهة أخرى يتابع قصي خولي تصوير مشاهده في مسلسل ” توتر عالي ” من إخراج أسامة الناصر وإنتاج شركة الصباح بينما من المنتظر ان يكون حاضراً ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “عشرين عشرين” برفقة النجمة اللبنانية نادين نجيم وتأليف بلال شحادات حيث حقق العمل نجاحاً باهراً بموسمه الأول الذي عرض في رمضان الماضي.