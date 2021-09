رسالة نيللي كريم لزوجها: كل ما أحتاجه حبك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت الفنانة نيللي كريم بإعادة نشر صورة لها مع زوجها هشام عاشور من شهر العسل في نيويورك، لتبادله الغزل، مؤكدة أنها لا تحتاج الآن سوى حبه، في إشارة إلى أن عودتهما إلى مصر من أجل استئناف نشاطها الفني لا تعني أن شهر العسل بينهما انتهى.

نيللي كريم ظهرت بإطلالة رومانسية برفقة زوجها هشام عاشور، وعلقت على الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك قائلة: All l need is your love tonight

وسبق أن شارك لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، نفس الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستقرام، وعلق عليها قائلا: “أنا والشخص الذى يجعل قلبى يبتسم.

يذكر أن نيللى كريم تواجه جدولا مشحونا بتصوير أعمالها الفنية، حيث من المقرر أن تستأنف تصوير فيلم السرب مع النجم أحمد السقا ويحتاج لأكثر من 40 يوما في مدينة السويس، وبعدها تغادر مصر مع النجم أمير كرارة لتصوير الجزء الثاني من فيلم “كازبلانكا”، ثم تعود إلى القاهرة لحسم مصير مشاركتها في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، ولم يعرف بعد هل ستقدم الجزء الثاني من مسلسل “ب100 وش” أم تقدم عملا اجتماعيا مثل مسلسلها الأخير “ضد الكسر”.