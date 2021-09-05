خلفاً ليسرا.. الهام شاهين رئيساً لأيام القاهرة للدراما العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت ادارة “أيام القاهرة للدراما العربية” إقامة حفل دورتها الثانية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا يوم الأحد ١٩ سبتمبر، برئاسة الفنانة إلهام شاهين، خلفا لزميلتها النجمة يسرا التي تولت رئاسة الدورة الأولى.

يشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تم عرضهم عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية وهى الاعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز وتضم اللجنة هذا العام المخرجة كاملة أبو ذكري والشاعر مدحت العدل والناقد طارق الشناوي والناقد خالد محمود.

وتشارك في فعاليات المهرجان مسلسلات من مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.

ويقام خلال الأيام القادمة مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الحفل، وأسماء المكرمين علما أن الدورة السابقة شهدت تكريم النجم عمرو يوسف، كما تم تكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي بمناسبة المئوية الأولى لمولده واستلمت التكريم ابنته رانيا.

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية التى أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس.