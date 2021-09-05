شيرين عبد الوهاب تتحدث عن وضع والدتها الصحي.. وحسام حبيب يحسم أمر ألبومها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقت النجمة المصرية، شيرين عبدالوهاب، الجمهور السعودي في ثانية حفلاتها التي تقيمها بالمملكة العربية السعودية في غضون 3 أيام، إذ أحيت حفلاً غنائياً ضمن حفلات “صيف الشرقية”، وسط حضور كبير من جانب الجمهور.

وخلال الحفل، كشفت شيرين عبدالوهاب عن تطورات وضع والدتها الصحي، بعدما كشفت في وقت سابق عن تعرضها لأزمة صحية، نقلت على أثرها إلى المستشفى، طالبة من الجمهور الدعاء لها بتمام الشفاء.

وثمنت شيرين عبدالوهاب دور الجمهور في الدعاء لوالدتها، وتفاعلهم مع طلبها، مؤكدة أن والدتها أصبحت بصحة جيدة، وعقبت موجهة حديثها للجمهور السعودي: “حقيقي الوقفة اللي وقفتوها مع والدتي في المستشفى تخليني أقول انتوا ناس مأصلين وكمل.. وأنا مبسوطة والحمد لله هي كويسة دلوقتي”.

في السياق، كشف حسام حبيب، زوج شيرين عبدالوهاب، التفاصيل الجديد بشأن ألبومها الغنائي، الذي ينتظره الجمهور على أحر من الجمر، فقال إنها انتهت من تسجيل جميع أغانيه، وباتت هناك “رتوش” خفيفة للغاية على بعض الأغاني.

وبين حبيب أن هناك 5 أغانٍ، تم اختيارها كي يتم طرحها على طريقة الأغاني “السينغل”، على أن يتم طرح بقية الألبوم تباعاً، مبيناً: “ألبوم شيرين خلاص الأغاني كلها خلصانة وفي الفنش الأخير”.

وأطربت شيرين عبدالوهاب الجمهور السعودي بمجموعة من الأغاني المتميزة، بينها الغناء لأم كلثوم، أغنية “انت عمري”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى واندمج مع الأغنية.

فيما أمطرت شيرين الجمهور بمزيد من أغانيها، منها: “بتوحشني وأنا وياك، حبيته بيني وبين نفسي، أنا مش بتاعة الكلام ده، أنا مش مبيناله”، وغيرها من الأغاني.

وكان آخر أعمال شيرين عبدالوهاب، في دراما رمضان الماضي، أغنية تتر مسلسل “لحم غزال”، بعنوان “وشي الحقيقي”، وهو العمل الذي قامت ببطولته غادة عبدالرازق، وشاركها شريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ووفاء عامر، وغيرهم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد أسامة.