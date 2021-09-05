تحمل رسائل خفية.. إكسسوارات ارتدتها نساء العائلة المالكة البريطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعد اختيارات الملابس والمجوهرات والإكسسوارات بالنسبة لنساء العائلات المالكة أمراً ليس عشوائياً مطلقاً، بل عادة يخترن حقائبهن والأقراط والقلائد بعناية شديدة لتتوافق مع ملابسهم، وبالنسبة لنساء العائلة المالكة البريطانية، فإن تاريخهن مليء بالعديد من المرات التي ارتدين فيها إكسسوارات تحمل معاني خفية.. في ما يلي مجموعة من الإكسسوارات التي ارتدتها نساء العائلة المالكة سابقاً، ولها معنى عميق:

قلادة الأميرة ديانا

عُرفت الأميرة ديانا بتمردها وجرأتها في ملابسها التي لم يعتد العالم رؤيتها بالنسبة لأميرة، ولعل قلادة الأميرة ديانا التي ارتدتها ذات يوم كعصابة رأس هي الأشهر. ففي عام 1985، انتهكت ديانا القواعد الملكية، وارتدت قلادة تخص الملكة ماري على جبهتها في حدث بملبورن، أستراليا.

ولايزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك مقصوداً بالفعل من ديانا، حيث تردد أن ديانا حاولت أن تضع القلادة فوق رأسها، وعندما علقت على جبهتها قررت تركها على هذا النحو.

قرط زفاف كيت ميدلتون

ارتدت كيت ميدلتون قرطاً من الألماس كان هدية من والديها، وحاولت عن طريقه الإشادة بتقاليد عائلتها، وجاء هذا القرط المرصع بالألماس على شكل أوراق بلوط مع حبات ماسية معلقة في المنتصف، ويشير تصميمه إلى شعار النبالة الخاص بعائلة ميدلتون، والذي يحتوي على 3 أوراق بلوط تمثل 3 أشقاء، هم: كاثرين وبيبا وجيمس، وتعتبر أشجار البلوط شائعة في بريطانيا، وترمز إلى القوة.

حقائب الأميرة ديانا

لم تستخدم الأميرة ديانا حقائبها لوضع أغراضها فحسب، لكن استخدمت هذه الحقائب لتغطية الفساتين المفتوحة، عندما كانت تخرج من السيارات، حيث كان ذلك غير مرغوب فيه من أفراد العائلة المالكة؛ لهذا السبب كانت تحمل دائمًا حقيبة يد صغيرة عندما كانت ترتدي فساتين مفتوحة من الصدر.

باقة زفاف ميغان ماركل

تألفت باقة زفاف ميغان ماركل من أزهار مختلفة، مثل: بسلة الزهور المعطرة، وزنبق الوادي، والياسمين، وتضمنت العديد من الزهور التي اختارها الأمير هاري لها من حديقة قصر كنسينغتون، وكرمت الباقة بذكاء الأميرة ديانا مع القليل من أزهارها المفضلة.

حقيبة يد الأميرة بياتريس

تمتلك الأميرة بياتريس اثنتين من حقائب اليد بشعار “كن هادئًا وكن لطيفًا” على المقدمة، ويعود هذا الشعار إلى حملة مكافحة التنمر التي قامت الأميرة بترويجها، وتدعو هذه الحملة إلى اللطف والاحترام والأخلاق الحميدة، وتهدف إلى دعم المراهقين الذين يعانون التنمر.



