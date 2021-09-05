فيديو: محمد رمضان يسخر من عمرو أديب.. الخلاف يتجدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتواصل أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الإعلامي المصري عمرو أديب، بعد تبادل الاتهامات بينهما كلما سنحت الفرصة لذلك.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو يسخر خلاله من الإعلامي المصري عمرو أديب بعد عودة برنامجه التلفزيوني عقب الإجازة.



جاء ذلك بعد أن تطرق أديب في جزء من حلقته عن محمد رمضان وموقفه الذي أغضب اللبنانيين، حينما التقط صورا على أنقاض مرفأ بيروت، وانتقد قيام الممثل الشاب بمثل هذه التصرفات، فكان رد رمضان السخرية على طريقته الخاصة، التي قام بها كثيرا في هذه الأزمة.

ونشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم رمضان في الفيديو مقطعاً من حلقة عمرو أديب، التي عرضت مساء الجمعة.





وكان يتحدث فيها عن محمد رمضان ويقول "هو ليه بيعمل كده".. وبعدها تلعثم أديب في بعض الكلمات خلال استرساله في الحديث، ليتوقف عند حرف الواو.

لينقطع صوت أديب وصورته من الفيديو ويظهر محمد رمضان بمشهد من أحد أفلامه، وهو يقوم بصفع ممثل آخر على رأسه، واستخدم رمضان جزءاً من أغنية عبدالحليم حافظ التي تقول "وتاني تاني تاني.. راجعين أنا وأنت تاني"، ويتكرر معها مشهد الخلفية الذي يقوم فيه رمضان بالضرب.

ويظهر الفيديو سخرية واضحة من رمضان تجاه الإعلامي المصري، ويشير إلى أن الخلاف سيتجدد كلما يتحدث عنه عمرو أديب في برنامجه.