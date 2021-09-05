الحزن والغضب يسيطران على جمهور "Money Heist" بعد موت "طوكيو"

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"الخليج 365": عبر جمهور المسلسل الإسباني الشهير "Money Heist"، حول العالم، عن حزنه وغضبه لوفاة شخصية "طوكيو" التي تجسدها الفنانة الإسبانية أورسولا كوربيرو.



حيث بدأت نتفليكس الجمعة بعرض حلقات الجزء 5 والأخير من المسلسل الشهير، الذي سينقسم إلى جزأين، وكل جزء مؤلف من 5 حلقات بإجمالي 10 حلقات.

ومن المقرر أن تعرض نتفليكس الجزء الثاني من الموسم الخامس والأخير من المسلسل الإسباني الشهير يوم 3 ديسمبر (كانون الأول).

وقالت كوربيرو، أنها غير مستعدة بعد لتوديع هذا الدور الذي غير حياتها بصورة خاصة، فعن طريقه حصلت على أول دور لها في هوليوود، حيث شاركت في فيلم (سنيك آيز) الذي عُرض منذ أسابيع قليلة.

