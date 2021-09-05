أنجلينا جولي تنفذ تقليد "المورديدا" المكسيكي بسلمى حايك في عيد ميلادها

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"الخليج 365": إحتفلت الممثلة سلمى حايك بعيد ميلادها بحضور زميلتها في فيلم " " أنجلينا جولي.

وفي فيديو نشرته حايك على الإنستغرام تحاول وشقيقها تعليم أنجلينا جولي كيف تنفذ تقليد "المورديدا" المكسيكي والذي يقضي بدفع وجه الشخص الذي يحتفل بعيد ميلاده في الكعكة خلال اطفاء الشموع لتكون تلك الطريقة التي يتلقى بها اللقمة الأولى منها.

وتبدو جولي في الفيديو مترددة في التنفيذ والحضور يرددون كلمة "مورديدا"، وتقوم حايك بتشجيعها بالقول"أفعليها" وتنصاع جولي فتدفع راس حايك في الكعكة وينفجر الجميع بالضحك.