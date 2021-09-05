كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” خلال الساعات القليلة الماضية إلى انتقادات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدتها التي تحدثت فيها عن الذات الإلهية .
حيث كتبت نوال الزغبي عبر حسابها على موقع تويتر : ” الله مثل الأكسجين لا يمكنك رؤيته لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة ” .
وهو ما اعترض عليه الجمهور مؤكدين على أن الله ليس كمثله شئ وأن تشبيهه أو وصفه بأي شئ هو أمرا محرما ولا يجوز التحدث عن الذات الإلهية بهذه الطريقة .
وخرجت نوال الزغبي للتعليق على تلك الانتقادات في تغريدة لها جاء فيها : ” مش ناطرة حدا يعلمني كيف بيكون الايمان !!! ومش بحاجة وسطاء مع رب العالمين !!! ” .
وتابعت : ” بس النوايا عاطلة عندكن للأسف ! يا بني .. أعطني قلبك وفهمكم كفاية .. هيدي إذا فهمتوا اللي كتبتو ” .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول ل ” نوال الزغبي ” بعد الهجوم عليها بسبب تغريدتها عن الذات الإلهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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