شاهد.. دينا الشربيني تغني “باي باي حبيبي” مع روبي

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية روبي، متابعيها عبر حسابها احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد من أحدث حفلاتها بحضور عدد كبير من الجماهير،

وظهرت الفنانة دينا الشربيني، في الفيديو، وهي تشارك روبي الغناء والرقص على المسرح، على ايقاع أغنية «قلبي بلاستيك».

وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني، خلال غنائها أشهر كوبليهات الأغنية: «باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي» وسط تصفيق كبير من الجمهور.

وتألقت الفنانة روبي بإطلالة باللون الأسود، مكشوفة عند البطن، تميزت بكونها «أوف شولدر»، كما تألقت الأخيرة بفستان فوشيا لامع مكشوف، مع الشعر الكيرلي المعتاد.

وكانت الآونة الماضية، شهدت انتشار العديد من الشائعات حول عودة الفنانة دينا الشربيني، والهضبة عمرو دياب، وذلك عقب العديد من المواقف التي كان آخرها تداول صورة جمعتهما معا واعتبروها إشارة إلى عودة الثنائي مجددَا،