بالفيديو .. نيكول سابا تثير الجدل حول حملها

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا مقطع فيديو جديد عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في أحدث ظهور لها بعد إحيائها لحفل غنائي في الساحل الشمالي يوم الخميس الماضي .

وظهرت نيكول سابا في الفيديو وهي تشير إلى بطنها وتضع يدها عليها دون أن تتحدث .. وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين عما إذا كانت تعلن بهذا المقطع عن حملها في طفلها الثاني .

فجاءت تعليقات بعض المتابعين مثل : ” مبروك إذا قصدك اللي فهمناه ” و ” أكيد حامل ” و ” ما حدا فهم شئ ” و ” ممكن حمل ألف مبروك ” .

يذكر أن الفنانة نيكول سابا كانت قد تزوجت من الفنان اللبناني ” يوسف الخال ” في عام 2011 وأنجبت منه إبنة تدعى ” نيكول ” .