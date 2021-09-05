وفاة نجم برنامج اكتشاف المواهب ” سوبر ستار ” في الموسم الأول

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - ” توفي يوم أمس الفنان الفلسطيني ” محمد لافي ” نجم برنامج اكتشاف المواهب ” سوبر ستار ” في موسمه الأول بعام 2003 .

ونعت الفنانة السورية ” رويدا عطية ” وفاة محمد لافي عبر حسابها على إنستجرام حيث نشرت صورة لها وكتبت في تعليقها عليها : ” محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق عم قول الله يرحمك والوجع اللي عم حس فيه ما إلو وصف ” .

وتابعت : ” يا رفيق ذكرياتنا بالمر والحلو راح تبقى بالقلب دايما يا غالي إنت .. الله يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وكل محبينك .. هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان أحلى ما فيه زعل ولا تعب .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

كما علق أيضا على خبر وفاة محمد لافي الفنان المصري ” هيثم سعيد ” فكتب عبر حسابه على فيس بوك قائلا : ” انتقل إلى جوار ربه الصديق الطيب وزميلي العزيز في برنامج سوبر ستار الفنان محمد لافي ” .

وأضاف : ” خبر أكثر من محزن .. اللهم أسكنه فسيح جناتك وعامله بما أنت أهله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. ربنا يرحمك يا طيب ” .

يذكر أن الفنان محمد لافي كان يعيش في الكويت وتعرض وهو في عمر الـ 14 لفقدان بصره نتيجة خطأ طبيّ .

وكان الفنان الراحل له مشاركة لافتة في الموسم الأول من برنامج سوير ستار الذي تواجد فيه مع كل من رويدا عطية وملحم زين وسعود أبو سلطان ووائل منصور وشادي أسود ومرعي سرحان ونانسي زعبلاوي وغيرهم .