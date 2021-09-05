شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبرا عايدة" على مسرح النافورة فى الأوبرا.. نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية بقيادة برئاسة دكتور مجدى صابر العرض العالمي "أوبرا عايدة" وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية خلال أيام 22 و23 و24 سبتمبر الحالي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن عرض أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديه نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دورأمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة جمال في دور الرسول، عزت غانم في دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة يصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش .

جدير بالذكر أن أوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الإيطالى جيسلا نزوني مستلهما قصة عالم الآثار الفرنسىاوجست مارييت التى خلد فيها انتصار المصريين على الأحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميسفى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامه بالخيانة العظمى، وكان من المقرر تقديمها لأول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين على مسرح الأوبرا الخديوية عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها فى مختلف دول العالم .