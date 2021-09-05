شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأحد الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى "دورة الراحل محمد غنيم" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية والذى ينعقد في الفترة من 5 سبتمبر حتى 12 سبتمبر2021.

وقد تشكلت لجنة تحكيم المهرجان من المخرج المسرحى أحمد طه، المؤلف الموسيقي دكتور محمد حسنى، الفنان إسلام عبد الشفيع، السينوغراف وليد جابر، الكيروجراف محمد ميزو، وسيتم تكريم الفنان شريف الدسوقى ضمن فعاليات المهرجان، كما يشارك في المهرجان تسعة عروض مسرحية.

وكان قد أعلن مدير المهرجان المخرج محمد مرسى عن الشروط التى يجب توافرها فى العروض المقدمة وهى، أن يكون العرض قد سبق تقديمة جماهيرياً قبل 1 أغسطس 2021، أن لا يكون سبق للعرض الإشتراك فى أى دورة سابقة من دورات المهرجان، أن يجتاز العرض قبول لجنة المشاهدة، أن يناسب العرض جغرافيا وإمكانيات المسرح، أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصه بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين بالعرض وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة فى إستمارة المشاركة ويوقع على إقرار بذلك لإدارة المركز والمهرجان الحق فى إستبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز.

يذكر أن المشرف على النشاط المسرحى بمركز الحرية للإبداع هو الفنان محمد شحاتة، ومدير المهرجان المخرج محمد مرسى ، ورئيسة المهرجان الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ومدير مركز الحرية للإبداع دكتور وليد قانوش.