شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم صاحب مصانع منتجات ألبان فى مسلسل "رق الحبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أحمد فؤاد سليم ضمن أحداث حكاية "رق الحبيب"، من مسلسل "ورا كل باب"، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى، صاحب مصانع منتجات ألبان ويدخل في صراع مع ابنه، ويجسده الفنان محمد نجاتى.

وبدأ صناع العمل تصوير أولى حلقات هذه الحدوتة مؤخرًا داخل أحد مواقع التصوير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتدور أحداثها فى إطار رومانسى حسبما صرح مؤخرا مخرج العمل إسماعيل فاروق لـ"الخليج 365"، والذى أكد أن حلقات العمل تصل إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين، ويشارك الفنانة سوسن بدر بطولة هذه الحدوتة الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم.

وكانت أخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، وتم عرضه في موسم رمضان الماضى .