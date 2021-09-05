“صفعة وأغنية لعبد الحليم”.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر

كتب امير فتحي في الأحد 5 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - عادت الازمة بين الفنان المصري محمد رمضان ومواطنه الاعلامي عمرو اديب الى الواجهة مرة جديدة بعد نشر الفنان المصري مقطع فيديو ساخر للرد على الانتقادات التي وجهها له عمرو اديب بسبب جلسة التصوير التي خضع له في مرفأ بيروت.

فقد نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام بدأه بتعليق عمرو أديب على ظهور محمد رمضان في مرفأ بيروت، ثم انتهى بمشهد من فيلم ”واحد صعيدي“ ظهر فيه رمضان وهو يصفع أحد الأشخاص على أنغام أغنية عبد الحليم حافظ التي يقول يقول فيها: ”تاني تاني تاني.. راجعين أنا وأنت تاني“..

وكان عمرو أديب هاجم محمد رمضان وقال: ”الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن مع أهالي الضحايا، راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب“.

وأوضح أديب أن ما فعله رمضان أثار غضب الكثير من اللبنانيين، متابعًا: ”ليه رمضان بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف“.

وهذه ليست الأزمة الأولى بين الفنان محمد رمضان ومواطنه الإعلامي عمرو أديب، فقد كانت بداية الأزمات بينهما في 24 أبريل الماضي عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تسبب رمضان في فصله من وظيفته بعد نشره لصورة من داخل كابينة الطائرة بالمخالفة.

وحينها هاجم أديب محمد رمضان، وقال إن ”رمضان“ تلقى كما هائلًا من الدعوات عليه بسبب ظلمه للطيار، مضيفًا: ”الله يجعلها من نصيبك“، خاصة بعد رفض رمضان دفع قيمة التعويض الذي جاء في حكم قضائي لصالح الطيار ضد الفنان.

وشن عمرو أديب هجوما لاذعا على رمضان، وقال إن الفنان لم يعتنِ بالشكل المطلوب بالطيار ولم يقف بجانبه بعد فصله من العمل؛ بسبب الصورة التي التقطها رمضان في قمرة القيادة خلال رحلة كان قائد الطيارة فيها أبو اليسر، ليرد محمد رمضان بفيديوهات مماثلة بدمج مشاهد سابقة له على صورة عمرو أديب وهو يصفعه.