بالفيديو.. "الشاي" يتسبب بإحراج أردوغان في مسقط رأسه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، لموقف محرج في مسقط رأسه حينما رفض المواطنون هداياه من عبوات الشاي.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "كرت تي في"، وتابعته ”الخليج 365”، كان أردوغان يلقي خطابًا في صالة مغطاة بمدينة "ريزه" عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه(شمال)، خلال الاجتماع الاستشاري الموسع الإقليمي لحزب العدالة والتنمية.

وعرض على الحضور من المواطنين توزيع عبوات شاي عليهم قائلا "حسنًا ما رأيكم إذا أعطيتكم عبوات من الشاي؟"، ليرد الحضور "لا نريد".

الرد المفاجئ جعل أردوغان في موقف لا يحسد عليه، لدرجة أنه وجد نفسه غير قادر على الرد، وفق ما ظهر في مقطع فيديو سجل الموقف.





سابقة أثارت السخرية

وفي يوليو/تموز الماضي، كان أردوغان، قد أثار موجة من السخرية بعد قيامه بتوزيع عبوات الشاي على منكوبي الفيضانات بالمدينة نفسها.

وبحسب تقارير إعلامية ذهب أردوغان، آنذاك، إلى المدينة التي ضربتها فيضانات، وأسفرت عن وقوع ضحايا، في زيارة لم تكن للوقوف على تداعيات تلك الفيضانات، وإنما لحضور مؤتمر شعبي لحزبه.

وفي تصرف معتاد منه، لا يتفق مع فداحة الأزمة، قام أردوغان بتوزيع عبوات من الشاي على المتضررين من الفيضانات، بدلًا من إيجاد حلول وبدائل لتعويضهم عما ألم بهم من خسائر مادية وبشرية، مما أثار غضب الأهالي.

وتناقلت المواقع الإخبارية التركية حينها مقطع فيديو لأردوغان أثناء توزيعه الشاي على مواطني ريزه، عقب انتهاء كلمة له في المؤتمر الشعبي للحزب، وسط تجاهل تام لمظاهر التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في بلد يعاني من تفشي وباء كورونا بصورة كبيرة بين مواطنيه.





وفي سياق ردود الفعل من المعارضة، على ذلك هاجم ولي آغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، معتبرًا ما قام به أردوغان، "استخفافً بالأزمة".

وقال آغ بابا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلاسيكيات أردوغان! يرمي الشاي على رؤوس المواطنين الذين دُمرت منازلهم بسبب الفيضانات في ريزه. هذه المشاهد المُخجلة تحدث في تركيا بسبب حزب العدالة والتنمية".

على نفس الشاكلة هاجم سليمان بلبل، نائب رئيس الحزب نفسه، أردوغان، في تغريدة مماثلة أعرب فيها عن استنكاره لما قام به الرئيس في مسقط رأسه.

وقال بلبل في تغريدته: "لا عجب، توزيع أردوغان عبوات الشاي أثناء زيارته لمدينة ريزه المنكوبة مغالطة كبيرة! ولكن إلقاء الشاي على المواطنين الذين فقدوا أقاربهم ومنازلهم في الفيضانات هو شيء موجود في فطرة أردوغان ونظام الرجل الواحد".